Freie Kantorei Duisburg probt wieder anspruchsvolle Stücke

Ilona Baum leitet die Freie Kantorei Duisburg, hier einer Chorprobe im Juli 2020, als man wegen des Lockdowns in den Landschaftspark ausgewichen ist.

Duisburg. Die Freie Kantorei Duisburg probt wieder. Der Chor hofft, dass sein Weihnachtskonzert in diesem Jahr in der Salvatorkirche stattfinden kann.

Die Freie Kantorei Duisburg (FKD) beendet ihre coronabedingte Zwangspause und beginnt wieder mit der Probenarbeit. Unter Leitung von Ilona Baum bereiten die Sängerinnen und Sänger das Weihnachtskonzert „Gaudeamus hodie“ vor, das am 18. Dezember in der Salvatorkirche Duisburg aufgeführt wird. Erarbeitet werden neben Benjamin Brittens Ceremony of Carols (zusammen mit der Harfenistin Luisa Gabrisch) Werke von Max Reger, Charles Ives, Hugo Distler und weiteren Komponisten des 20. Jahrhunderts.

Die Freie Kantorei Duisburg engagiert sich für die Aufführung anspruchsvoller Chormusik. Nach dem Weihnachtskonzert werden geprobt ein Passionskonzert im Rahmen der Duisburger Akzente, bei dem Bachchoräle mit moderner Chormusik zusammen geführt werden, und ein Sommerkonzert im Lehmbruck-Museum unter dem Titel „Sehnen und Suchen“ unter anderem mit Werken von Brahms und Dvorak.

Die Proben finden jeweils donnerstagabends in der Petrus-Canisius-Kirche in Wanheimerort statt. Musikalisch erfahrene Sängerinnen und Sänger, die sich für die Probenteilnahme interessieren, sind eingeladen, unter info@freie-kantorei.de mit der Chorleitung in Verbindung zu treten.

