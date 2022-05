Start in die Saison: Das Freibad Kruppsee in Duisburg-Rheinhausen hat ein Startdatum für die Freibadsaison 2022 bekanntgegeben.

Freibad Freibad Kruppsee in Duisburg: Das sind die Öffnungszeiten

Duisburg. Das Freibad Kruppsee in Duisburg-Rheinhausen startet in die Saison. Wann das Bad öffnet und warum es sich jetzt lohnt, Mitglied zu werden.

Das Freibad Kruppsee in Duisburg-Rheinhausen öffnet am Samstag, 14. Mai. Der Betreiber, der Schwimmverein Rheinhausen, eröffnet die Badesaison 2022 an diesem Tag um 11 Uhr. Während der gesamten Saison öffnet das Freibad montags bis sonntags von 9 bis 19 Uhr für Vereinsmitglieder, für die Öffentlichkeit von 10 bis 19 Uhr. Witterungsbedingte Änderungen behält sich der Verein vor.

Nichtmitglieder können auch weiterhin die Online-Ticket-Buchung unter sv-rheinhausen.de nutzen. „Insbesondere an heißen und gut besuchten Tagen gibt es nur damit eine Garantie, ins Bad zu kommen“, erklärt der Verein. Erwachsene ab 18 Jahren zahlen fünf Euro Eintritt, Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre zahlen drei Euro. Ab 18 Uhr kostet der Eintritt für alle zwei Euro. Bei einer Onlinebuchung erhöhen sich die Ticketpreise um 50 Cent.

Duisburger Verein verzichtet im Mai auf Aufnahmegebühren

Im Mai verzichtet der SV Rheinhausen außerdem auf die Aufnahmegebühr von 30 Euro für Personen bis 17 Jahre und 50 Euro für Erwachsene. Mitglieder können beispielsweise ab dem 23. Mai zwei Mal die Woche zum Frühschwimmen um 7 Uhr kommen, an Mitgliedertagen teilnehmen und die Sauna nutzen. Mehr Informationen zur Mitgliedschaft und die Preisliste gibt es im Internet unter sv-rheinhausen.de.

