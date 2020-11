Frauenberatungsstelle Duisburg hilft Opfern von Gewalttaten

Mit Plakaten in ganz Duisburg macht die Frauenberatungsstelle zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen auf ihre Hilfsangebote aufmerksam. Im Bild (v.li.): Melanie Lüdtke, Anika Walther und Diana Determann.

Duisburg. Mit einer Plakataktion macht die Frauenberatungsstelle Duisburg zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen auf Hilfsangebote aufmerksam.

Mit 250 Plakaten in der ganzen Stadt will die Frauenberatungsstelle Duisburg auf ihr Hilfsangebot aufmerksam machen. Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am heutigen Mittwoch appelliert die Frauenberatungsstelle an alle Frauen, sich in Krisen- und Problemsituationen Unterstützung und Hilfe zu holen: „Ein erster Schritt … weil reden hilft!“

Eine Anfang November veröffentlichte Dunkelfeldstudie des Innenministeriums des Landes NRW ergab, dass jede zehnte von Gewalt betroffene Person keine Hilfe in Anspruch nimmt, da sie über entsprechende Hilfsangebote nicht gut informiert ist. In Duisburg wurden 2019 bei der Polizei 1070 Fälle häuslicher Gewalt gezählt.

Kostenlose Beratungsangebote für von Gewalt betroffene Frauen

Mit der Plakataktion sollen von Gewalt betroffene Frauen darauf aufmerksam gemacht werden, dass es ein Beratungsangebot gibt, an das sie sich jederzeit kostenfrei, anonym und vertraulich wenden können. Aber auch Personen aus ihrem sozialen Umfeld – Nachbarn, Freunde und Bekannte sind aufgefordert, Betroffene auf die Frauenberatungsstelle Duisburg aufmerksam zu machen und bei Gefahr die Polizei zu rufen.

Ein Plakat der Frauenberatungsstelle Duisburg. Foto: Frauenberatungsstelle

„Gewalt ist nicht privat, auch wenn Gewalterfahrungen am häufigsten in privaten Zusammenhängen, sei es in der Partnerschaft, in der Familie oder am Arbeitsplatz, erlebt werden“, betont die Frauenberatungsstelle. Die soziale Nähe zum Täter und oft damit einhergehende Scham- und Schuldgefühle machten es Betroffenen schwer, sich an Außenstehende zu wenden.

Hilfe auch bei Essstörungen, Trennung oder anderen schwierigen Lebenssituationen

Die Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle bieten betroffenen Frauen eine wertschätzende, achtsame Begegnung und in vertraulicher Atmosphäre die Möglichkeit, gemeinsam nach einem Ausweg zu suchen.

Die Frauenberatungsstelle hilft auch bei Problemen in der Partnerschaft, zur Klärung der Lebenssituation, Neuorientierung nach einer Trennung oder bei Essstörungen. Frauen können einen individuellen Beratungstermin vereinbaren unter 0203-3461640. aka