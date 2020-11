Taschendieb Frauen im ICE bestohlen: Dieb flüchtet in Duisburger Hbf

Duisburg. Ein Taschendieb hat in einem ICE zwei Touristinnen aus Venezuela bestohlen. Mit seiner Beute flüchtete er in den Duisburger Hauptbahnhof.

Die 24 und 27 Jahre alten Frauen waren am Morgen im ICE 618 von Karlsruhe nach Dortmund unterwegs. Nach eigenen Angaben seien sie dabei immer wieder eingeschlafen. Beim Stopp in Duisburg wachten sie auf und sahen einen Mann, der mit ihrem Eigentum den Bahnsteig entlang rannte.

Diebstahl: Videoaufzeichnung aus dem Duisburger Hauptbahnhof gesichert

Gegen 9 Uhr meldeten die beiden Frauen den Diebstahl in der Wache der Bundespolizei am Dortmunder Hauptbahnhof. Dabei berichteten sie, dass der Dieb unter anderem Bargeld, Reisedokumente, Kreditkarten und Smartphones gestohlen habe. Die Bundespolizei schätzt den Wert auf 4500 Euro.

Die Ermittler suchen nun nach dem Unbekannten und haben die Videoaufzeichnungen aus dem Duisburger Hauptbahnhof gesichert.