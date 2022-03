Frau wirft Drogen ins Gebüsch und geht auf Polizisten los

Duisburg. Eine Autofahrerin hat nach einer Polizeikontrolle in Duisburg versucht, Drogen im Gebüsch verschwinden zu lassen. Dann leistete sie Widerstand.

Eine Autofahrerin hat nach einer Polizeikontrolle in Duisburg versucht, Drogen unauffällig in einem Gebüsch verschwinden zu lassen. Anschließend schlug und trat sie in Richtung der Beamten, die die 35 Jahre alte Fahrerin in der Nacht zum Freitag angehalten hatten.

Mit ihrem Fiat war die Frau gegen 1.30 Uhr auf der Hamborner Straße in Beeck unterwegs. Weil bei der Kontrolle ihre Pupillenreaktion deutlich verlangsamt war, führten die Beamten mit ihr einen freiwilligen Drogentest durch. Als dieser positiv ausfiel und sie zur Blutprobe zur Wache gebracht werden sollte, griff sie in ihre Tasche und warf einen Behälter mit Drogen, laut Polizeiangaben wohl Amphetamin, in ein Gebüsch.

Mit angelegten Handschellen ging es für die 35-Jährige zur Polizeiwache. Sie muss sich jetzt mit einer Anzeige unter anderem wegen des Widerstands und des Fahrens unter Drogeneinfluss auseinandersetzen.

