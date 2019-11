Unfall in Duisburger City: Frau ins Krankenhaus gebracht

Duisburg. Auf den Straßen in der Duisburger Innenstadt ging am Mittwochvormittag fast nichts. Grund dafür war ein Unfall auf der Friedrich-Wilhelm-Straße.

Nach einem Unfall auf der Friedrich-Wilhelm-Straße brauchten Autofahrer in der Duisburger Innenstadt am Mittwochvormittag viel Geduld. Ein Rettungswagen brachte eine Frau, die von einem Taxi erfasst wurde, in ein Krankenhaus.

Nach ersten Informationen der Polizei wurde die 52-Jährige gegen 10.30 Uh die Fußgängerin vom Taxi eine 64-Jährigen erwischt. Feuerwehr und Polizei rückten zum Unfallort aus. Die Einsatzkräfte forderten einen Helikopter an. Ins Krankenhaus wurde das Unfallopfer aber per Rettungswagen gebracht. Lebensgefahr besteht nach Informationen von Mittwoch nicht.

Unfall in Duisburg: Ursache noch unklar

Die Friedrich-Wilhelm-Straße war in Richtung Düsseldorf für die Bergungs- und Rettungsarbeiten gesperrt. Dadurch staute sich der Verkehr unter anderem auch auf der Mercatorstraße. Die Ursache für den Unfall ist noch unklar.