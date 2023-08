Die Polizei Duisburg fahndet nach einem Raub in Hochfeld.

Kriminalität Frau tagsüber in Hochfeld an Haltestelle ausgeraubt

Duisburg. Mittags um 13 Uhr hat ein Mann eine Frau an einer Straßenbahnhaltestelle in Hochfeld ausgeraubt. Mit diesen Informationen fahndet die Polizei.

Ein Unbekannter hat am Dienstag (29. August) um etwa 13 Uhr eine Frau an der Straßenbahnhaltestelle Siechenhausstraße (Ecke Wanheimer Straße) in Hochfeld ausgeraubt.

Mithilfe ihres Betreuers erstattete die 59-Jährige Anzeige auf der Wache Hamborn. Sie schilderte der Polizei, dass ihr der Mann die Handtasche samt Geldbörse, Ausweis und Bankkarte von der Schulter gerissen habe und zu Fuß in eine unbekannte Richtung geflüchtet sei. Die Frau blieb laut Polizei unverletzt.

Überfall in Hochfeld: Täter soll laut Polizei 18 bis 20 Jahre alt sein

Die Kripo sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Räuber machen können: Er trug schwarze Kleidung und wird auf 18 bis 20 Jahre geschätzt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 telefonisch unter 0203 2800 entgegen.

