Frau stiehlt teure Armbanduhr: Führt Spur nach Duisburg?

Duisburg. Eine Unbekannte hat einem 73-Jährigen in Heidelberg eine teure Armbanduhr gestohlen. Eine Spur zu ihr könnte nach Duisburg führen.

Nach einem Trickdiebstahl in Heidelberg am Sonntag könnte eine Spur zu den Tätern nach Duisburg führen.

Eine junge Frau sprach einen 73 Jahre alten Mann gegen 10 Uhr in der Universitätsstadt an, als der Senior auf dem Heimweg vom Bäcker war.

Trickdiebstahl: Fluchtfahrzeug mit Duisburger Kennzeichen

Die Unbekannte bot nach Angaben des Polizeipräsidiums Mannheim in gebrochenem Englisch einen Waschservice an. Dann umarmte sie den Heidelberger unvermittelt und griff dem Mann in den Schritt. Der 73-Jährige wehrte sich vehement gegen die Belästigung und stieß die Frau weg.

Kurz darauf bemerkte er, dass seine teure Armbanduhr fehlte. Ihr Wert liegt in fünfstelliger Höhe. Die etwa 1,60 Meter große, braunhaarige Frau stieg nach der Tat auf den Beifahrersitz eines einen weißen Kleinwagens. An dem Auto waren Duisburger Kennzeichen (DU) angebracht.

