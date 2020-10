Eine Trickbetrügerin hat einer Seniorin in Duisburg Schmuck gestohlen. (Symbolbild)

Trickbetrug Frau benutzt Kind in Duisburg für Trickbetrugs-Masche

Duisburg. Eine Trickbetrügerin hat in Duisburg eine Seniorin bestohlen. Sie klingelte in Begleitung eines Mädchens an der Wohnungstür der 84-Jährigen.

Eine Trickbetrügerin hat am Montag in Duisburg-Neumühl ein Kind für ihre Masche benutzt.

Gegen 15.30 Uhr klingelte die Unbekannte in Begleitung eines zehn Jahre alten Mädchens an der Wohnungstür der 84-Jährigen an der Holtener Straße. Weil das Mädchen angeblich dringend zur Toilette musste, ließ die hilfsbereite Seniorin das Duo hinein.

Trickbetrügerin stiehlt Schmuck von Seniorin aus Duisburg

Nachdem Frau und Kind wieder gegangen waren, stellte die Neumühlerin fest, dass ihr Schmuckkasten mit Ketten und Ringen aus dem Schlafzimmer fehlte und alarmierte die Polizei.

