Frau (64) um Vermögen gebracht: Auch Duisburger festgenommen

Duisburg/Gütersloh/Mönchengladbach. Zwei Betrüger haben sich das Vertrauen einer 64-Jährigen erschlichen und sie um ihr Vermögen gebracht. Die Polizei kam den Tätern auf die Spur.

Die Polizei hat zwei Betrüger festgenommen, die eine Frau aus dem Raum Gütersloh um ihr Vermögen gebracht haben. Einer der beiden Männer kommt aus Duisburg.

Bereits seit Oktober ermittelte die Gütersloher Kripo gegen die beiden Männer: Sie standen offenbar seit Juli 2020 mit der 64-Jährigen in Kontakt. Sie täuschten ihr Hilfsbereitschaft und Freundschaft vor und gewannen so das Vertrauen der Frau. Das Duo versprach ihr schließlich, ihr Vermögen gewinnbringend anzulegen. So gelangten die Betrüger nach Informationen der Ermittler an einen hohen fünfstelligen Geldbetrag.

Betrug: Duisburger und Mönchengladbacher sitzen in Untersuchungshaft

Die ungewöhnlich hohen Transaktionen machten jedoch einen Bankmitarbeiter aufmerksam. Er informierte die Polizei. Die Kripo trat daraufhin mit der 64-Jährigen in Kontakt. Nach Angaben der Behörde führten „umfangreiche Ermittlungsarbeit“ zu den Tätern. Die Staatsanwaltschaft Bielefeld erließ Haftbefehle gegen den Duisburger (26) und seinen Komplizen (42).

Sie konnten bei Hausdurchsuchungen am Dienstagmorgen in Rheda-Wiedenbrück, Mönchengladbach und Duisburg festgenommen werden und sitzen nun in Untersuchungshaft. Sie müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen des gewerbsmäßigen Bandenbetrugs verantworten.