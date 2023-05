Frau (50) kommt mit Auto von Fahrbahn ab – Ursache ungeklärt

In Alt-Hamborn prallte eine Frau mit ihrem Auto gegen eine Laterne.

Duisburg. Eine Autofahrerin hat aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen verloren. In Alt-Hamborn prallte sie letztlich gegen eine Laterne.

Eine Autofahrerin hat aus noch ungeklärter Ursache am Donnerstag in Duisburg die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Gegen 10.45 Uhr geriet die 50 Jahre alte Frau mit ihrem Opel Corsa auf der Buschstraße in Alt-Hamborn von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne.

Die Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall und kam mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Das Fahrzeug wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden.

