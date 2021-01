Unfall Frau (34) fährt in Duisburg mit Nissan in Häuserwand

Duisburg Eine 34-Jährige ist in Duisburg-Baerl mit ihrem Auto in eine Häuserwand gekracht. Die Frau stand dabei offenbar unter Alkoholeinfluss.

Eine 34-Jährige ist am Dienstagabend mit ihrem Auto in Duisburg-Baerl in eine Häuserwand gefahren.

Laut Polizei war die Frau um 21.15 Uhr auf der Woltershofer Straße in Richtung Binsheim unterwegs. Nach Angaben von Zeugen geriet sie im ihrem Nissan dabei immer wieder auf die linke Spur, bevor sie dann in die Häuserwand krachte.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Frau fährt in Duisburg vor Häuserwand

Rettungskräfte brachten die Autofahrerin nach dem Unfall in ein Krankenhaus. An ihrem Auto entstand ein Totalschaden. Da die 34-Jährige auf die Polizisten einen alkoholisierten Eindruck machte, entnahm ein Arzt ihr eine Blutprobe.

Die Frau erwartet nun ein Verfahren wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss.

+++Hier finden Sie mehr Nachrichten aus Duisburg+++