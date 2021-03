Frau (33) verursacht in Duisburg Unfall unter Drogeneinfluss

Duisburg. Eine 33-Jährige hat am Dienstagabend in Duisburg-Hochheide einen Autounfall verursacht. Die Golf-Fahrerin hatte zuvor Drogen genommen.

Laut Polizei missachtete die 33-Jährige in ihrem VW Golf um 22.20 Uhr auf der Moerser Straße die Vorfahrt eines 19-Jährigen, der mit Beifahrer in einem Renault Clio unterwegs war. Die Autos prallten zusammen. Die beiden Insassen in dem Clio zogen sich dabei leichte Verletzungen zu, ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

Unfall in Duisburg: Führerschein von 33-Jähriger beschlagnahmt

Die Golf-Fahrerin war nach dem Zusammenstoß zunächst weitergefahren, kehrte wenige Minuten später aber zum Unfallort zurück. Dort gestand sie der Polizei auch, dass sie Drogen genommen hatte. Ein Drogenvortest fiel positiv aus.

Polizisten beschlagnahmten daraufhin den Führerschein der Frau und nahmen sie für eine Blutprobe mit auf die Wache.