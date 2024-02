Frau (18) hört Geräusche an Wohnungstür – Einbruch scheitert

Duisburg Als eine 18-Jährige ungewöhnliche Geräusche an ihrer Wohnungstür hört, alarmiert sie die Polizei. Zwei Männer wollten sich Zutritt verschaffen.

Polizisten haben am Mittwoch zwei Männer bei einem Einbruch in Duisburg auf frischer Tat ertappt. Gegen 9.10 Uhr hatte das Duo versucht, in eine Wohnung an der Tibistraße in der Altstadt einzusteigen. Eine Anwohnerin hatte die Polizei alarmiert, weil die 18-Jährige zuvor ungewöhnliche Geräusche an ihrer Türe hörte.

Als die Beamten eintrafen, versuchten sich die beiden Männer – 33 und 34 Jahre alt – im Kellerabgang des Mehrfamilienhauses zu verstecken. Vergebens. Die Polizisten fassten das Duo und stellten vermeintliches Einbruchswerkzeug, beispielsweise ein Brecheisen und Handschuhe, sicher. An der Wohnungstüre der 18-Jährigen entdecken die Beamten dann auch Aufbruch- und Hebelspuren, ebenso an der Eingangstür des Mehrfamilienhauses.

Die 33 und 34 Jahre alten Männer müssen sich jetzt mit einem Strafverfahren auseinandersetzen.

