Fotofahndung: Polizei Duisburg sucht nach Anhängerdieb

Duisburg. Die Polizei Duisburg hat bei der Suche nach einem Anhängerdieb Fotos aus der Überwachungskamera eines Baumarkts in Hochheide veröffentlicht.

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Duisburg nun nach einem Mann, der bereits am 13. Oktober an einem Baumarkt in Hochheide einen Anhänger gestohlen haben soll.

Nach Erkenntnissen der Ermittler schlug der Unbekannte an dem Oktobertag gegen 15.30 Uhr auf dem Parkplatz des Stabilo Baumarkts an der Straße „Am alten Schacht“ zu.

Er montierte den Anhänger an sein Auto, an dem gestohlenen Kennzeichen angebracht waren, und fuhr weg.

Die Polizei Duisburg sucht nach diesem Mann. Foto: Polizei Duisburg

Videokamera filmte Anhängerdieb in Duisburg

Eine Videokamera zeichnete den mutmaßlichen Dieb zuvor in dem Baumarkt auf. Er trug zur Tatzeit schwarze Arbeitskleidung, einen orangefarbenen Mund- und Nasenschutz und eine schwarze Kappe. Hinweise zu dem Mann nimmt das Kriminalkommissariat 35 unter 0203 280 0 entgegen.

