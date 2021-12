Teenager posiert vor Unfallauto und meckert übers Blaulicht

Duisburg. In Duisburg ist ein Audi mit vier Insassen in einen Baum gekracht, drei wurden verletzt. Ein 18-Jähriger soll sich dann unmöglich benommen haben.

Bei einem Unfall im linksrheinischen Duisburg sind drei der vier jungen Insassen verletzt worden, nur ein 18-Jähriger nicht. Nach dem Unfall soll der Teenager für Fotos vor dem Wagen posiert und sich auch noch beschwert haben.

Eine 19-Jährige war nach Angaben der Polizei am späten Mittwochabend mit ihrem Partner und zwei Freunden in einem Audi in Bergheim unterwegs gewesen. An der Einmündung Kreuzacker/Moerser Straße verlor sie gegen 23.25 Uhr die Kontrolle über den Wagen. Dieser geriet ins Schleudern und krachte frontal gegen einen Baum. Die Fahrerin wurde dabei verletzt. Sie wurde wie eine 18 Jahre alte Insassin ambulant im Krankenhaus behandelt. Ein weiterer Mitfahrer, ein 19-Jähriger, musste nach Angaben der Polizei mit einer Kopfverletzung stationär behandelt werden.

Was die Pressestelle des Duisburger Präsidiums darüber hinaus berichtet, klingt unglaublich. Der vierte, unverletzte Insasse – laut polizeilicher Darstellung der Freund der Unfallfahrerin – soll nicht nur vor dem zerstörten Auto posiert haben. Der Audi, der nach Angaben der Behörden dem Vater des 18-Jährigen gehört, wurde von einem Abschlepper vom Baum weggezogen; währenddessen habe sich der Teenager von Freunden vor dem Audi fotografieren lassen.

Er soll sich dann sogar über den Einsatz beschwert haben, „da das Blaulicht die Fotoqualität verschlechtern würde“, berichtet die Polizeipressestelle. Die Polizisten schrieben demnach aufgrund dieses Verhaltens einen Bericht ans Straßenverkehrsamt, damit dort überprüft werden könne, ob sich der 18-Jährige „zum Führen von Kraftfahrzeugen eignet“.

