Duisburg. Forum und Königsgalerie haben eine neue Managerin – mit ehrgeizigen Plänen. Das soll sich zukünftig in den beiden Einkaufszentren ändern.

Die neue Center Managerin hat große Pläne für das Forum: „Unser Vorsatz ist es, in NRW eines der erfolgreichsten Center zu werden“, sagt Annika Kriebel. Anders sieht es beim anderen der beiden Klépierre-Einkaufszentren in der Duisburger Fußgängerzone aus: bei der Königsgalerie.

Mitte Mai hat die Mülheimerin Annika Kriebel die beiden großen Zentren als Nachfolgerin von Center Manager Jan Harm in Duisburg übernommen, da war das Ende des Lockdowns gerade vier Wochen her. Ihr Fazit: „Wir haben gelitten durch die Corona-Pandemie“, in der Königsgalerie endete das Coronavirus für das eine oder andere Geschäft tödlich.

Forum Duisburg: mehr Kunden und höhere Umsätze als vor Corona

Das Forum, ohne Vorerkrankungen in die Pandemie gegangen, überstand den Lockdown besser; die Corona-Delle scheint überwunden: „Am 10. Oktober hatten wir eine höhere Kundenfrequenz als im Vorjahr, und die Umsätze gehen auch wieder hoch.“ Zahlen nennt sie allerdings nicht.

Kriebel hofft, dass es keinen zweiten Lockdown geben wird, und blickt nach vorne: Mehr Events sollen mehr Kunden ins Forum ziehen und sie länger dort halten; je mehr Zeit der Kunde zwischen Mode und Büchern verbringt, desto mehr Zeit hat er auch, um Geld auszugeben. Für den 25. November ist ein Late Night Shopping beantragt. Was schon feststeht: „Wir wollen mehr Erlebnis für Kinder bieten“, sagt die neue Center Managerin und nennt als Beispiele eine temporäre Betreuung für die Kleinen oder ein Kinoevent auf der Dachterrasse – Heizpilze und einen Verkauf von Decken aus dem Sortiment der Händler im Einkaufszentrum inklusive.

Königsgalerie: weniger Einkaufen, mehr Dienstleistung – nur „eine C-Lage“

Während das Forum auf Einkaufen und Erlebnis setzt, bekommt die Königsgalerie ein ganz anderes Profil: „Wir werden verstärkt auf Dienstleistung setzen“, kündigt Kriebel an. Mit dem Einzug von Barmer und Postbank hat diese Entwicklung bereits begonnen und soll fortgesetzt werden.

Einzelhandel soll zwar ein Standbein bleiben – aber nur eines. Kriebel redet Klartext: „Die Königsgalerie wird nie als reiner Einzelhandelsstandort funktionieren. Das ist eher eine C-Lage.“ Unter anderem mit City Management und Duisburg Kontor stehe man in engem Kontakt, das Ziel: „Zusammenarbeiten, um die Lage zu verbessern.“

Aldi im Forum: „Das wird total gut angenommen“

Von seiner guten Lage, nämlich vom Bahnhof als Frequenzbringer in unmittelbarer Nähe, profitiere das Forum. „Wir haben hier eher das Luxusproblem, dass wir keine großen Flächen anbieten können.“ Eine große Fläche hat im Sommer Aldi bezogen, als Karstadt sich verkleinerte. Auch der Discounter ziehe Kunden an: „Das wird total gut angenommen.“

Damit die Königsgalerie künftig besser angenommen wird und das Forum das hochgesteckte Ziel der neuen Center Managerin erreicht, soll das Marketing ausgebaut werden, und: Man will digitaler werden. DJ-Livestreams auf den hauseigenen Social-Media-Kanälen hat es schon gegeben, mit Events wie diesen oder einem Selfie Point statt Leerstand will Kriebel vor allem jüngere Kunden ansprechen. Und anziehen – im doppelten Wortsinne.

>>> DAS IST DIE NEUE CENTER MANAGERIN ANNIKA KRIEBEL