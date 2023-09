Forum: Einkaufszentrum feiert Geburtstag – mit Star-Auftritt

Wie bei „Jazz auf’m Plazz“ soll am es am 23. September 2023 wieder eine Bühne auf dem König-Heinrich-Platz geben. Anlass ist der Geburtstag des Einkaufszentrum Forum. Die Betreiber versprechen einen prominenten Gast.

Duisburg. Das Forum in Duisburg feiert Geburtstag – mit einem Star-Konzert vor dem Einkaufszentrum. Künstler sang schon für über 150 Millionen Menschen.

Das Forum hat Grund zum Feiern: Das Einkaufszentrum in Duisburg gibt es seit 15 Jahren. Zum Geburtstag wird es auf dem König-Heinrich-Platz eine Bühne geben – inklusive Star-Konzert: Der deutsche Singer-Songwriter Michael Schulte wird am 23. September in der Fußgängerzone auftreten.

Der Sänger stand schon auf der ganz großen Bühne: Mit dem Lied „You Let Me Walk Alone“ vertrat er Deutschland beim Eurovision Song Contest. Die größte Musikshow der Welt verfolgen jährlich mehr als 150 Millionen TV-Zuschauer.

Sein Auftritt im Jahr 2018 in Lissabon war aus deutscher Sicht ein Lichtblick zwischen vielen erfolglosen ESC-Teilnahmen: Michael Schulte belegte den vierten Platz. Seinen Durchbruch hatte der Sänger mit den Locken bei „The Voice Of Germany“. In der Casting-Show belegte er 2012 den dritten Platz.

Michael Schulte ist schon auf der ESC-Bühne aufgetreten. Ende September wird er in Duisburg seine Musik live spielen. Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

Messe „Lack & Chrom“ und ein verkaufsoffener Sonntag

Der Auftritt von Michael Schulte wird von 20 Uhr bis 21.30 Uhr dauern, teilt der Veranstalter mit. Das Musikprogramm auf der Bühne beginnt bereits um 17 Uhr. Auch am Sonntag, 24. September, wird in der Zeit von 11 bis 17 Uhr die Bühne bespielt, etwa mit Anja Lerch und Isa Glücklich. Der Eintritt ist frei.

Zudem verspricht Holger Höfner „ein buntes Familienprogramm“. Es wird eine Schminkfee geben, auch Clowns und Minions werden durch das Center laufen. Es soll Aktionen und Gewinnspiele geben sowie eine große Geburtstagstorte, ergänzt der Centermanager. Verschiedene Händler im Einkaufszentrum werden mit Angeboten locken. So soll es ein Coupon-Heft mit Vergünstigungen geben. Dazu gibt es passend einen verkaufsoffenen Sonntag und die Geschäfte entlang der Königstraße sowie im Forum sind geöffnet.

Die Innenstadt wird an dem Wochenende zudem ein Mekka für Autoliebhaber, denn die beliebte Open-Air-Automesse „Lack & Chrom“ findet zeitgleich statt. Erwartet werden nach Angaben des Veranstalters Duisburg Kontor mehr als 200 Fahrzeuge von unterschiedlichen Herstellern – von Kompakt- über Sportwagen bis zu Elektroautos und Oldtimern. Die Messe ist am Samstag und Sonntag (23. und 24. September) von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

