Duisburg. Die Planungen für die Aldi-Filiale im Einkaufszentrum Forum in Duisburg werden konkret: So soll der Markt der Zukunft die Innenstadt bereichern.

Forum Duisburg: Was Aldi auf der „Perfetto“-Fläche plant

Dass Aldi Süd Nachfolger des Karstadt-Lebensmittelmarktes im Forum Duisburg wird, ist seit November bekannt. Mittlerweile hat sich der Discounter zu den Plänen für die Filiale an der Königstraße geäußert. Die Discounter-Kette erfindet sich ein Stück weit neu und wagt mit einem aufgewerteten Konzept den Weg direkt in die Duisburger Innenstadt.

Im Untergeschoss des Einkaufszentrums an der Königstraße ist die Verkaufsfläche des ehemaligen Lebensmittelbereiches von Karstadt mit Sichtschutz abgehängt. Auf etwa 1235 Quadratmetern Fläche des ehemaligen Feinkostgeschäftes „Perfetto“ soll dort eine Aldi-Filiale der Zukunft entstehen. „Aktuell finden Rückbauarbeiten statt“, teilt ein Aldi-Sprecher mit. Mit dem Bau der Filiale startet der Discounter, sobald die Baugenehmigung vorliegt. „Wir planen, die Filiale noch im ersten Halbjahr 2020 zu eröffnen.“ Spätestens Ende Juli sollen also die ersten Einkaufswagen durch die Gänge rollen.

Aldi Süd: Akzent liegt auch im Forum Duisburg auf Frischeangebot

Neu soll auch die Gestaltung der „Backwelt“ sein: Snacks und Backwaren werden von den Mitarbeitern zubereitet. Foto: ALDI SÜD / ©ALDI SÜD

„Aldi-Süd ist eine Bereicherung für das Sortiment im Forum“, sagt Centermanager Jan Harm. „Lebensmittel waren in der Innenstadt zuletzt unterrepräsentiert.“ Da der Discounter auch zunehmend Convenience-Lebensmittel, also Fertiggerichte etwa fürs Büro, anbietet, passe er perfekt in die Innenstadt.

Der Umbau soll das neue Frische-Konzept der Discounter-Kette umsetzen, das den Fokus stärker auf die Frische der Lebensmittel setzt. Kunden erwarte etwa im neuen Markt an der Königstraße „eine reichhaltige und teilweise auch gekühlte Auswahl an Obst und Gemüse“, so ein Sprecher. Fisch und Fleisch sollen das gekühlte Frische-Angebot ergänzen. Akzente sollen auch die neue vergrößerte Backwelt und ein großes Bio-Sortiment setzen, inklusive einem Bio-Kühlregal.

Aldi Süd: Modernisierungsoffensive – neue Filialen in Duisburg

Der Lebensmittelmarkt hat in ganz Deutschland eine Modernisierungsoffensive begonnen und versucht, das gesamte Filialnetz attraktiver zu gestalten: Bis Ende des Jahres 2019 hat der Discounter 80 Filialen nach dem neuen Konzept aufpoliert – „bis Sommer 2020 werden rund 150 weitere folgen“.

In Duisburg gibt es in Hamborn an der Schlachthofstraße bereits einen Markt nach neuem Konzept, im Februar steht die Modernisierung der Niederlassung an der Aakerfährstraße in Duissern an. Geplant ist außerdem der Umbau des Marktes in Wanheim.

Aldi im Forum Duisburg: 1600 Artikel – keine neue Mitarbeiter

Das Sortiment in der Niederlassung im Forum soll 1600 Basisartikel sowie wöchentlich rund 110 Aktionsangebote umfassen: „Das Hauptaugenmerk liegt auf unseren Eigenmarken, die mehr als 90 Prozent des Sortimentes ausmachen.“ Daneben soll eine Reihe von Markenartikeln die Kundenfrequenz erhöhen.

Für den Standort an der Königstraße sucht das Unternehmen keine personelle Verstärkung: „Die neue Filiale wird mit Mitarbeiterin aus dem bestehenden Mitarbeiterstamm besetzt“, erläutert eein Sprecher auf Nachfrage.

Diese Veränderungen warten auf das Einkaufszentrum Forum

Neben Aldi Süd eröffnet in der Duisburger Innenstadt an der Königstraße auch der zur Rewe-Gruppe zählende Discounter Penny. Der Supermarkt soll am 13. Februar eröffnen. Auch Penny verspricht eine Filiale der „modernsten Generation“: Auf rund 735 Quadratmetern wartet auf Kunden ein erweitertes Sortiment. Dazu wird auf breitere Gänge geachtet. Zukünftig kann montags bis freitags von 7 bis 22 Uhr eingekauft werden.

Der Zuzug der Lebensmittelkette Aldi ist für das Forum nicht die einzige Veränderung: Vier neue Geschäfte sollen eröffnen und so den Leerstand minimieren. So ziehen die Optikerkette eyes and more, der Kosmetikhersteller Rituals und der niederländische Geschenke-Shop Oil & Vinegar in das Forum. Warum die angekündigten Geschäfte für die benachbarte Königsgalerie ein fatales Signal sind, lesen Sie hier.