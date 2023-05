Forderungen von Lebenshilfe und VKM zum Protesttag

Duisburg. Zum Europäischen Protesttag fordern VKM und Lebenshilfe die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Dazu sind besondere Aktionen geplant.

Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung setzen sich seit über 60 Jahren die Lebenshilfe und der Verein für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung Duisburg e.V. (VKM) ein. Seit über 30 Jahren tun sie das auch laut und öffentlich am 5. Mai, dem Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung.

Der VKM lädt darum am Freitag auf den Averdunkplatz in der Fußgängerzone, wo von 16 bis 19 Uhr ein Zeichen gegen Barrieren und für Inklusion gesetzt werden soll. Es gibt Mitmach-Stationen zum Thema Barrierefreiheit und die Duisburger Sängerin Anja Lerch tritt auf.

Unterstützt wird der Protesttag vor dem VKM-Büro von der Aktion Mensch, die betont: „Es gibt viele noch nicht umgesetzte Forderungen für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung – auf viele Barrieren und Diskriminierungen muss immer wieder aufmerksamkeitsstark hingewiesen werden. Menschen mit Behinderung können und wollen Teil der Lösung sein – als Expert*innen in eigener Sache und Mitgestalter*innen von Anfang an.“ VKM-Geschäftsführerin Anette Käbe betont, dass schwierige Themen in angenehmem Rahmen vermittelt, diskutiert und auch angegangen werden sollen.

Anja Lerch tritt beim Europäischen Protesttag für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung in der Duisburger Fußgängerzone auf. (Archivbild) Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Lebenshilfe will einen eigenen Rat gründen

Die Lebenshilfe nutzt den Protesttag, um die Gründung eines „LebenshilfeRates“ anzustoßen. „Wir sind überzeugt, dass eine inklusive Gesellschaft, in der alle Menschen die gleichen Chancen und Möglichkeiten erhalten, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen, ein Ziel ist, das zu verfolgen sich lohnt“, so Ines Bluhmki, Prokuristin und Pädagogische Leitung der Lebenshilfe Duisburg. Barrierefreiheit sei Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben, für Teilhabe im Alltag, an gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen.

In diesem Sinne soll das Thema „Selbstvertretung von Menschen mit Behinderung“ in den Fokus genommen werden. „Selbstvertretung heißt, seine Meinung und seine Rechte einzufordern“, schreibt die Lebenshilfe. „Die Selbstvertreter:innen wollen, das sich etwas verändert, in ihrem Leben, der Gesellschaft und in der Politik.“

