Unfall Ford-Fahrerin fährt Schüler (11) in Duisburg über den Fuß

Duisburg. Eine Ford-Fahrerin ist einem Schüler in Duisburg-Obermarxloh über den Fuß gefahren. Sie setzte ihre Fahrt danach fort – ohne anzuhalten.

Eine unbekannte Autofahrerin soll einem Schüler am Mittwochmittwoch gegen 13 Uhr auf der August-Thyssen-Straße in Duisburg-Obermarxloh über den Fuß gefahren sein.

Der Elfjährige wollte gerade die Fahrbahn passieren, als der Unfall passierte. Die Frau im grauen Ford fuhr ohne anzuhalten in Richtung Markgrafenstraße weiter. Als der Junge später am Tag Schmerzen bekam, brachte sein Vater ihn zur Untersuchung in ein Krankenhaus und alarmierte die Polizei.

Zeugen sowie die Ford-Fahrerin werden gebeten, sich unter 0203 280 0 beim Verkehrskommissariat 21 zu melden.

