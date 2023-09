Football-Finale: Diese Linien halten an der Duisburger Arena

Die meisten Anhänger von Rhein Fire kennen sich aus an der Schauinsland-Reisen-Arena Duisburg – viele auswärtige Football-Fans nicht. Am Stadion herrscht Parkplatzmangel. ELF und Polizei raten zur Anreise mit Bus und Bahn.

Duisburg. Die ELF setzt setzt zum Championship Game Stuttgart Surge vs. Rhein Fire keine Shuttle-Busse ein. Zuschauer können diese Busse und Bahnen nehmen.

Nicht nur das „Championship Game“ der European League of Football (ELF) am Sonntag in Duisburg um 15.30 Uhr zwischen Stuttgart Surge und Rhein Fire ist ausverkauft: Auch Tickets für die vergleichsweise wenigen offiziellen Parkplätze an der Schauinsland-Reisen-Arena gibt es nicht mehr. Autofahrern drohen Stau und Frust (zum Bericht). ELF und Polizei raten zur frühzeitigen Anreise – am besten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.

Der ELF hat als Veranstalter kein Geld in Shuttle-Busse, etwa der DVG investiert. Die Anreise ist also für auswärtige Zuschauer ohne Auto nur mit dem Linienverkehr möglich. Die Eintrittskarten berechtigen jedoch nicht zur Gratis-Nutzung des ÖPNV. Mit diesen Linien kommen Besucher am Sonntag zur Arena:

Wie komme ich mit der Deutschen Bahn zum Championship Game?

S-Bahn: In der Nähe des Sportparks liegt die S-Bahn-Station Duisburg-Schlenk. Vom Duisburger Hauptbahnhof aus ist es die erste Station in Fahrtrichtung Süden (Solingen/Düsseldorf), vom Düsseldorfer Flughafen-Bahnhof aus ist „Schlenk“ die fünfte Station (Richtung Dortmund). Dort hält einzig die S-Bahn-Linie S1, sonntags alle 30 Minuten. Vom S-Bahnhof aus sind es etwa zehn Gehminuten zum Stadion.

Welche DVG-Bahn kann ich zur Duisburger Arena nehmen?

U-Bahn/Straßenbahn: Die Stadtbahn-Linie U79 (Duisburg-Meiderich bis Düsseldorf Universität) hat zwei Haltestellen, die in der Nähe des Duisburger Sportparks liegen: die Haltestellen „Grunewald“ und „Im Schlenk“. Am Duisburger Hauptbahnhof fährt die U79 sonntags alle 30 Minuten ab. Aber Achtung! Auf der Strecke ist ausgerechnet am Football-Finalwochenende mit Verzögerungen zu rechnen: Wegen Gleis- und Reparaturarbeiten setzt die DVG am Samstag und Sonntag wie berichtet zwischen den Haltestellen „Im Schlenk“ und „Platanenhof“ Busse des Schienenersatzverkehrs (SEV) ein. >> zum Einzellinienplan der U79

Welche Buslinien halten am Sonntag in Stadionnähe?

Bus: Laut DVG-Fahrplan halten Busse der Ringlinie 930/931 sonntags in beide Richtungen einmal pro Stunde an den Haltestellen „Schlenk Bf“, „Sportschule Wedau“, „MSV Arena“, „Bertaallee“, „Regattabahn“ und „Sportpark“. >> zum Fahrplan der 930 / >> zum Fahrplan der 931

Alle 30 Minuten halten sonntags Busse der Linie 934 (Kaßlerfeld – Hbf – Großenbaum) in der Nähe der Arena: an den Stationen „Sportschule Wedau“, „MSV Arena“, „Kalkweg“. >> zum Fahrplan der 934

