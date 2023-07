Flughafen Düsseldorf: Polizei nimmt Duisburger (49) fest

Duisburg/Düsseldorf. Die Bundespolizei hat am Flughafen Düsseldorf einen Duisburger festgenommen. Was den Beamten bei einer Kontrolle des 49-Jährigen auffiel.

Die Bundespolizei hat am Mittwochnachmittag am Düsseldorfer Flughafen einen 49-Jährigen aus Duisburg festgenommen.

Eine Terminalstreife kontrollierte den türkischen Staatsangehörigen nach Polizeiinformationen im öffentlichen Bereich des Flughafens. Dabei fiel ein Haftbefehl gegen den Mann auf.

Er war im August 2022 in Duisburg wegen Erschleichens von Leistungen in 18 Fällen, Betruges und Hausfriedensbruch zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten verurteilt worden. Noch am Mittwoch übergaben die Beamten den 49-Jährigen an die zuständigen Justizbehörden.

