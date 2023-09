Dortmund Airport: Am Flughafen wurde eine in Duisburg verurteilte und gesuchte Straftäterin Frau bei der Einreise festgenommen.

Einreise Flughafen Dortmund: Aufregung um in Duisburg gesuchte Frau

Dortmund/Duisburg. Eine Frau, die in Duisburg wegen Bandendiebstahls gesucht wurde, ist bei der Einreise in Dortmund festgenommen worden. Wie sie entkommen wollte.

Eine Frau, die in Duisburg wegen Bandendiebstahls verurteilt worden war, ist am Mittwoch am Dortmunder Flughafen festgenommen worden. Sie hatte einreisen wollen. Die 25-Jährige sorgte auf der Wache der Bundespolizei für Aufregung.

Die Frau war gegen 14 Uhr bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus dem rumänischen Sibiu aufgefallen. Als die Bundespolizisten die Ausweisdokumente der rumänischen Staatsbürgerin kontrollierten, erfuhren sie, dass die Staatsanwaltschaft Duisburg nach der Frau sucht.

Flughafen Dortmund: In Duisburg verurteilte Straftäterin löst Feueralarm aus

Das Amtsgericht Duisburg hatte sie im September 2020 wegen Bandendiebstahls zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 15 Euro verurteilt. Da sie die geforderte Summe bisher nicht beglichen und sich der Strafvollstreckung entzogen hatte, war die Gesuchte zur Fahndung ausgeschrieben worden.

Das Duisburger Amtsgericht suchte darüber hinaus zur Ermittlung ihres Aufenthaltsortes in einem weiteren Strafverfahren (Körperverletzung) nach ihr. Die Einsatzkräfte nahmen die Verurteilte fest und brachten sie zur Bundespolizeiwache.

„Die Geldstrafe in Höhe von 1350 Euro (zzgl. Verfahrenskosten) konnte die Frau nicht aufbringen“, berichtet die Pressestelle der Bundespolizeiinspektion Dortmund. Um sich dem Strafvollzug zu entziehen, löste die Frau „in einem unbeobachteten Moment plötzlich den Feueralarm aus“, berichtet die Pressestelle der Bundespolizei. Beamten konnten den Fluchtversuch demnach vereiteln.

Die 25-Jährige muss nun für die nächsten 90 Tage in eine Justizvollzugsanstalt. Die Polizei Dortmund leitete zudem ein Ermittlungsverfahren wegen des Missbrauchs von Nothilfeeinrichtungen ein.

