Fluchtweg in Solingen freigefahren: Duisburger verurteilt

Am Landgericht Wuppertal ist ein Mann aus Duisburg nach einem schweren Ladendiebstahl in Solingen verurteilt worden – als Fahrer der jungen Täter.

Solingen/Wuppertal/Duisburg. Ein Familienvater saß nach einem Ladendiebstahl am Steuer eines Fluchtautos. Fast hätte er eine Frau überfahren. Nun wurde er hart bestraft.

Ein 46 Jahre alter Angeklagter aus Duisburg bleibt in Haft, nachdem er sich an einem schweren Ladendiebstahl mit zwei Jugendlichen beteiligt hat: Nach der Tat in Solingen habe er sich und seinen Mittätern mit einem Auto den Fluchtweg frei gefahren. Eine Supermarktmitarbeiterin (38) sei zur Seite gesprungen und habe nur so vermeiden können, verletzt zu werden. Gegen den Angeklagten verhängte das Landgericht Wuppertal ein Jahr und sechs Monate Freiheitsstrafe; eine Bewährungschance erhält er nicht. Seine Fahrerlaubnis zog das Gericht ein und sperrte sie für drei Jahre.

[Blaulicht-Berichte aus Duisburg: zur Spezialseite mit Artikeln über Einsätze von Polizei und Feuerwehr und Gerichtsprozesse]

Der 46-Jährige ist Familienvater und nicht vorbestraft, er hat keine Berufsausbildung. Er war zwölf Tage vor dem Geschehen vom Nachmittag des 22. März 2022 nach Deutschland eingereist. In Duisburg lebte er laut eigener Angabe bei einem Neffen. Seit der Festnahme kurz nach dem Vorfall sitzt er wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft. Die Tat wird bestraft wie Raub, wegen der Gegenwehr zum Schutz der Beute.

Angeklagter in Wuppertal: Jugendlicher Neffe habe ihm 50 Euro geboten

Laut Urteil stahlen die beiden Jugendlichen aus dem Markt Ware für knapp 850 Euro. Gemeinsam mit dem Angeklagten hätten sie in den VW Golf eingeladen; da sei eine Mitarbeiterin hinter ihnen her gekommen. Der Staatsanwaltschaft zufolge stiegen die drei Beschuldigten ein, der 46-Jährige am Steuer. Die Marktmitarbeiterin habe sich vor das Fahrzeug gestellt, um es aufzuhalten. Der Angeklagte sei dennoch gestartet. Schließlich sei die Frau beiseite gesprungen.

Mangels Ortskenntnis fuhr das Auto den anrückenden Streifenwagen entgegen. Die Beamten hielten es an und nahmen die Insassen fest. Dem Angeklagten zufolge gehörte der Golf seinem Neffen. Der habe ihn ursprünglich nach Duisburg geholt: Womöglich gäbe es Arbeit bei einem Paketdienst. „Zu Hause“ sei für ihn Rumänien, seine Familie lebe dort. Er habe früher als ungelernter Arbeiter in Häfen gearbeitet. Das könne er wegen Diabetes nicht mehr: „Wenn ich mich verletze, heilt es nicht mehr.“

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Der Neffe habe am Tattag eine Nachricht der Jugendlichen bekommen: Sie wollten gefahren werden. Sein Neffe habe ihm angeboten: „Das kannst Du machen. Du bekommst 50 Euro dafür.“

Zweifel an der Ahnungslosigkeit des Mannes entstanden, weil im Innenraum des Fahrzeugs Beute verstreut gelegen haben soll. Die Richterinnen und Richter haben Zeugen befragt, dazu Polizisten und die beiden beschuldigten Jugendlichen. Der Angeklagte muss mit ausländerrechtlichen Folgen rechnen, wenn sein Urteil rechtskräftig wird.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg