Fluchtversuch im Drogen-Rausch: Polizei stoppt 22-Jährigen

Duisburg. Ein Autofahrer hat unter Drogeneinfluss in Duisburg versucht, vor der Polizei zu fliehen. Sie stoppte ihn nur, weil er verbotener Weise abbog.

Ein 22 Jahre alter Autofahrer ist am Samstag in Duisburg verbotener Weise von der Wanheimer Straße in die Fröbelstraße in Hochfeld abgebogen. Dabei beobachtete ihn gegen 17.50 Uhr Polizisten, die den Mann darauf stoppten.

Bei der Kontrolle stieg den Beamten Marihuanageruch in die Nase. Der Opel-Fahrer nahm gleich Reißaus, doch die Polizisten holten ihn an einem Supermarkt an der Wörthstraße ein. Nach Angaben der Polizisten reagierte er umgehend aggressiv und schlug um sich.

Nach dem Widerstand ging es für ihn mit angelegten Handschellen zur Blutprobenentnahme auf der Wache. Anschließend durfte er wieder gehen, teilen die Beamten mit. Im Gepäck eine Anzeige wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss und des Widerstands.