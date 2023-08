Auf einem Feld am Niederrhein endete für den Duisburger die Flucht vor der Polizei. (Archivbild)

Verfolgungsjagd Flucht vor Polizei endet für Duisburger auf Feld an der A 61

Nettetal/Viersen/Duisburg. Ein Duisburger hat sich am Niederrhein eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der 23-Jährige raste durch mehrere Ortschaften.

Eine Zivilstreife hatte gegen 11 Uhr am Vormittag in Kaldenkirchen die Kennzeichen des vor ihr fahrenden Autos überprüft. Dabei stellte sich schnell heraus, dass die am Auto angebrachten Kennzeichen gar nicht existierten.

Duisburger rast an einem Linienbus vorbei

Als die Beamten das Auto daraufhin anhalten wollten, gab der 23 Jahre alte Duisburger am Steuer Gas. Laut Polizei raste er „in halsbrecherischer Manier“ durch Kaldenkirchen und überholte einen Linienbus rechts über den Bürgersteig. Seine Flucht setzte der Mann durch die Ortschaf Breyell in Richtung Boisheim fort.

Auf einem Feld nahe der A 61 konnten Einsatzkräfte den 23-Jährigen dann stellen. Dabei wurden ein Fahrzeug der Bundespolizei und der Wagen des Duisburgers beschädigt. Im Kofferraum des Fluchtautos fanden die Beamten noch weitere Nummernschildern. Mindestens eins soll nach derzeitigem Ermittlungsstand als gestohlen gemeldet worden sein.

