Ein 20 Jahre alter Duisburger war am 13. Dezember 2019 am Steuer eines Autos in Meiderich unterwegs. Als ihn eine Polizeistreife kontrollieren wollte, gab der junge Mann Gas. Auf halsbrecherische Weise flüchtete er durch die halbe Stadt. Die Quittung dafür bekam er nun vor dem Amtsgericht am König-Heinrich-Platz.

Der 20-Jährige war, die Polizei immer im Schlepptau, schnurstracks auf die A 59 gefahren. Dort überholte er mit Tempo 180 ein Auto nach dem anderen, mal links und mal rechts. Im Duisburger Süden fuhr er einfach durch eine Baustelle hindurch. Auch die Vorfahrtsregel in einem Verteilerkreis interessierte ihn nicht. Und eine rote Ampel ignorierte er ebenfalls, bevor die Polizei ihn endlich stoppen konnte.

Brüderpaar floh in Duisburg mit dem Auto vor der Polizei

Gründe für die Flucht hatte der 20-Jährige genug gehabt: Er stand unter dem Einfluss von Cannabis. Er war erst kurz zuvor wegen einer Verkehrsstraftat verurteilt worden. Und neben ihm hatte in dem Auto sein Bruder gesessen, der gerade per Haftbefehl gesucht wurde.

Immerhin ersparte der Angeklagte dem Gericht durch sein Geständnis eine längere Beweisaufnahme. „Ich verstehe das selbst nicht mehr“, gab er zu. Es sei doch nur um den Führerschein gegangen. „Wahrscheinlich lag das nur am Drogenkonsum.“ Und vielleicht auch an seinem Bruder, der ihm beim Auftauchen der Polizei befohlen hatte: Gib Gas!

Jugendrichter hatte ihn erst vier Wochen zuvor verurteilt

Der Vorsitzende konnte sich nur wundern. Nicht einmal vier Wochen vor der Tat hatte er den 20-Jährigen wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens verurteilt. Damals war der junge Mann verurteilt worden, weil er seiner Freundin durch einen Tritt auf das Gaspedal imponieren wollte. „Und kurz danach fahren sie Auto, obwohl ich ihren Führerschein hatte, und begehen so eine gefährliche Tat?“

Das Jugendschöffengericht gab dem Heranwachsenden dennoch eine allerletzte Chance. Die bereits bestehende Jugendstrafe wurde um ein Jahr auf 18 Monate erhöht. Die Vollstreckung der Strafe wurde auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Einen neuen Führerschein kann der Wiederholungstäter allerdings frühestens in zwei Jahren beantragen. Und er muss 2000 Euro an gemeinnützige Institutionen bezahlen.