Flic Flac: Zirkuszelt steht – Show-Überraschung in Duisburg?

Duisburg. Flic Flac hat das Zirkuszelt in Duisburg aufgebaut. Gibt es ein unverhofftes Show-Comeback? Was hinter dem Aufbau steckt – und was geplant ist.

Der Zirkus Flic Flac hat ein neues Zelt auf dem alten Güterbahnhofsgelände in Duisburg aufgebaut. Die Kuppel im typischen schwarz-gelben Design ist auch von der Grunewaldbrücke und bei der Fahrt über die A 59 gut zu sehen. Doch der Zeitpunkt des Aufbaus überrascht, schließlich soll es in diesem Jahr keine Sommershow in Duisburg geben und die Artisten erst wieder ab dem 14. Dezember in Duisburg durch die Manege fliegen. Gibt es doch ein unverhofftes Show-Comeback?

Nein, erklären die Flic-Flac-Macher, denn der Aufbau hat einen anderen Hintergrund. „Das neue Zelt wurde vom TÜV abgenommen“, sagt Uwe Struck, der mit seiner Struck Events GmbH die neue Show in Duisburg verantwortet. Für die Prüfung mussten die Zelte komplett aufgebaut werden. Das Hauptzelt hat ein Durchmesser von 25 Metern, die gesamte Kuppel ist neu. Hergestellt wurde es von Spezialisten in Italien. Einmal aufgebaut und abgenommen, finden auch zwei Veranstaltungen ohne Zirkusbezug in dem Zelt statt. Danach wird es wieder abgebaut.

Flic Flac: Neue Show in Duisburg – das sind die Planungen

Hinter den Kulissen läuft aber die Planung für die Wintershow. Mit dem Programm „Watt ne Maloche“ wird Flic Flac am 14. Dezember nach Duisburg zurückkehren. 43 Termine sind bis zum 7. Januar 2024 geplant. „Der Vorverkauf ist sehr gut gestartet. Auch die Show steht bereits“, verrät Struck freudig. Passend zum Geist des Ruhrgebiets soll bei „Watt ne Maloche“ drin stecken, was drauf steht: harte Arbeit in der Manege und hinter den Kulissen. Das Thema soll sich wie ein roter Faden durch die Show ziehen, das Setting wird deshalb an eine große Baustelle erinnern.

Zur „Malocher-Truppe“ gehören internationale Artisten. Freuen können sich die Besucher etwa auf Trampolin-Künstler. Geplant ist auch ein Wiedersehen mit Show-Klassikern wie den Mad Flying Bikes. Die Artisten zeigen waghalsige Sprünge auf Motocross-Maschinen und über den Köpfen der Zuschauer und Zuschauerinnen hinweg. „The Gerlings“ aus Kolumbien werden ihre Kunststücke auf dem „Doppelten Todesrad“ zeigen. Hinzu kommen etwa Darbietungen am Vertikalseil oder mit einem Diabolo. Versprochen werden auch Humor und mysteriöse Magie.

Das Todesrad in einer doppelten Ausführung wird Flic Flac den Zuschauern in Duisburg präsentieren. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Für die Zusammenstellung des Programms und die künstlerische Leitung sind Uwe Struck sowie Benno Kastein in der Verantwortung. Der Flic-Flac-Gründer feiert mit der Show sein Zirkus-Comeback, denn eigentlich hatte das Oberhaupt der Familie den Staffelstab bereits an Larissa und Tatjana übergeben. Die Töchter werden zukünftig, jeweils für einen Standort, die Shows in Dortmund und Nürnberg verantworten.

Das neue Zirkuszelt wird in Dortmund eingesetzt

Ein Wiedersehen mit dem nun aufgebauten Zelt wird es im Dezember in Duisburg nicht geben. Das nun geprüfte Zelt wird stattdessen für das gleichzeitig stattfindende Programm in Dortmund genutzt, erklärt Uwe Struck. In Duisburg startet der Aufbau im November.

Wer dann das übliche Rundzelt erwartet, muss umdenken: So wie einst bei der Show „Permanent“ wird das rechteckige Hauptzelt mit einer Länge von 60 Metern und einer Breite von 40 Metern aufgebaut. Die zwei gegenüberliegenden Tribünen und eine Bühnenstraße dazwischen wird es aber nicht wieder geben, sondern die Sitzeinrichtung wird rund und mit einer Manege geplant, sagt Struck.

Die Premiere feiert „Wat ne Maloche“ am 14. Dezember um 19.30 Uhr. Shows sind dann in der Nähe des Hauptbahnhofs und auf dem Gelände des alten Güterbahnhofs bis zum 7. Januar geplant. Tickets gibt es ab 29 Euro, ermäßigt ab 24 Euro. Mehr Infos und Tickets gibt es auf flicflac.de

um 19.30 Uhr. Shows sind dann in der Nähe des Hauptbahnhofs und auf dem Gelände des alten Güterbahnhofs bis zum 7. Januar geplant. Tickets gibt es ab 29 Euro, ermäßigt ab 24 Euro. Mehr Infos und Tickets gibt es auf flicflac.de Besucher können für die Show auch Dinner-Pakete mitbuchen. In Buffetform werden Vorspeisen, Hauptspeisen und Desserts angeboten. Auch eine Vielzahl von Getränken sind dann inklusive zum Buffet vor der Show. Der Preis beträgt 54,50 Euro pro Person, hinzu kommt noch der Ticketpreis für die Show.

