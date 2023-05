Flic Flac kommt nach Duisburg – und doch ist vieles anders

Duisburg. Der Zirkus Flic Flac wird mit neuer Show nach Duisburg zurückkehren. Es gibt überraschende Änderungen bei der Verantwortung. Tickets und Infos.

Der Zirkus Flic Flac wird in diesem Jahr mit einer Winter-Show nach Duisburg zurückkehren und mit waghalsiger Artistik die Fläche am alten Güterbahnhof bespielen. Am 14. Dezember ist die Premiere für das Programm „Watt ne Maloche“ geplant. 42 weitere Termine werden bis zum 7. Januar 2024 folgen.

Passend zum Geist des Ruhrgebiets soll dabei drin stecken, was drauf steht: Harte Arbeit in der Manege und hinter den Kulissen, atemberaubende Akrobatik und Action, gepaart mit reviertypischer Anpack-Mentalität. Das Thema werde sich wie ein roter Faden durch die Show ziehen, deshalb soll das Setting an eine Baustelle erinnern. Klar, dass auch die Theken im Foyer wie Baugerüste aussehen werden.

Zur „Malocher-Truppe“ gehören wie immer internationale Künstler. Dabei wird es ein Wiedersehen mit Show-Klassikern wie den Mad Flying Bikes geben. Die Artisten zeigen waghalsige Sprünge auf Motocross-Maschinen und über den Köpfen der Zuschauer und Zuschauerinnen. Mal hängen sich die Fahrer nur mit ihren Füßen an den Lenker, mal lassen sie gar komplett los und das Motorrad schwebt unter ihnen in der Luft. Versprochen werden auch Trampolin-Akrobatik, mysteriöse Magier und Humor, mehr werde noch nicht verraten.

Die Mad Flying Bikes gehörten auch in der Vergangenheit zum Programm bei Flic Flac und fliegen auch bei der Weihnachtsshow 2023 wieder in Duisburg durch die Luft. Foto: Flic Flac

Flic Flic in Duisburg: Benno Kastein mit Zirkus-Comeback

Was bislang aber uneingeschränkt nach gewohntem Adrenalin alla Flic Flac klingt, erfährt im Hintergrund überraschend eine ganz neue Ausrichtung: Für die Show in Duisburg steht nun Uwe Struck mit seiner Struck Events GmbH in der Verantwortung. Der langjährige Geschäftsführer verkündet zudem: „Chef hinter der Show ist Benno Kastein.“ Gemeinsam mit Struck wird der Flic-Flac-Gründer die künstlerische Leitung übernehmen – und somit sein Zirkus-Comeback feiern.

Eigentlich hatte das Oberhaupt der Familie den Staffelstab bereits an die Töchter Larissa und Tatjana übergeben, die seit 2019 für die Geschäfte und das Tour-Management verantwortlich sind. Auch die jüngsten Shows haben die Frauen in Duisburg inszeniert. Ihr Vater hatte den Nachwuchs behutsam, aber konsequent an diese verantwortungsvolle Aufgaben herangeführt. Die Kastein-Töchter sind zukünftig, jeweils für einen Standort, für die Winter-Shows in Dortmund und Nürnberg in der Verantwortung, erklärt Uwe Struck.

Tatjana (l.) und Larissa Kastein gehören weiterhin zur Flic-Flac-Familie und übernehmen die Leitung der Winter-Shows in Dortmund und Nürnberg. (Archivbild) Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Flic Flac: Kein Sommer-Zirkus 2023 in Duisburg

Mit der Ankündigung zum Programm in der Adventszeit steht aber auch fest: Eine Sommer-Edition wird es 2023 nicht geben. Das sei zeitlich aufgrund der Neustrukturierung des Geschäfts nicht möglich gewesen, begründet Struck. Zumal Flic Flac erst jüngst 22 Shows in Berlin über die Bühne gebracht habe. Die Idee vom Zirkus im Sommer auf der Fläche des alten Güterbahnhofs sei damit aber nicht für immer gestorben, versichert Struck.

>> FLIC FLAC IN DUISBURG: TICKETVORVERKAUF BEGINNT

Flic Flac wird am 14. Dezember nach Duisburg zurückkehren. Die Premiere feiert „Wat ne Maloche“ dann um 19.30 Uhr. Shows sind dann in der Nähe des Hauptbahnhofs und auf dem Gelände des alten Güterbahnhofs bis zum 7. Januar geplant.

zurückkehren. Die Premiere feiert „Wat ne Maloche“ dann um 19.30 Uhr. Shows sind dann in der Nähe des Hauptbahnhofs und auf dem Gelände des alten Güterbahnhofs bis zum 7. Januar geplant. Gleich an 18 Tagen soll es zwei Veranstaltungen geben, jeweils um 15.30 Uhr und 19.30 Uhr. Ein Event ist sogar Heiligabend um 14 Uhr geplant. Tickets gibt es ab 29 Euro, ermäßigt ab 24 Euro. Der Vorverkauf ist am 17. Mai gestartet. Bis zum 14. Juni soll es einen Frühbucherrabatt geben, mit einem Preisnachlass von 20 Prozent. Mehr Infos und Tickets gibt es auf flicflac.de

