Flic Flac kommt mit komplett neuer Show zurück nach Duisburg

Duisburg. Die Macher der „Flic Flac“-Sommershow ziehen eine positive Bilanz. Worauf sich die Besucher ab 16. Dezember in Duisburg freuen können.

Der Zirkus Flic Flac hat seine Sommersaison in Duisburg beendet. Aktuell wird am alten Güterbahnhof das markante gelb-schwarze Zelt abgebaut. Das Team um die Direktorinnen Tatjana und Larissa Kastein zieht eine positive Bilanz – und kommt schon bald wieder. Am 16. Dezember feiert die Weihnachtsshow an gleicher Stelle Premiere. Das Programm ist komplett neu zusammengestellt. „Ho ho ho, das werden krasse Weihnachtstage“ versprechen die Macher.

Eigentlich machen die Artisten von Flic Flac im Sommer traditionell Pause. Da allerdings nicht klar war, wie die Corona-Auflagen in diesem Herbst aussehen werden, wurde kurzerhand eine Sommer-Show auf die Beine gestellt. „Wir haben uns gefreut, dass wir wieder auftreten durften und das Duisburger Publikum war dankbar, dass wir zu Gast waren“, sagt Tatjana Kastein, die mit ihrer Schwester Larissa „Flic Flac“ leitet. Die Vorstellungen seien trotz sommerlichen Wetters gut besucht gewesen.

Neue Show feiert am 16. Dezember Premiere in Duisburg

„Viele haben gesagt, dass sie im Winter wieder kommen wollen“, weiß Tatjana Kastein. Um den Stammgästen etwas neues zu bieten, werden komplett neue Nummer gezeigt. Die Motorrad-Truppe zieht weiter. Stattdessen können die Besucher mitfiebern, wenn sieben Hochseilartisten sich unter der Kuppel zu einer Pyramide aufbauen. „Im Sommer hatten wir sehr viel mit Wasser, jetzt ist Feuer das Thema“, verrät die „Flic Flac“-Direktorin. „Wir lassen es richtig krachen und keinen Effekt aus.“

Die Weihnachtsshow feiert am 16. Dezember Premiere. Vorstellungen finden vor Weihnachten donnerstags bis sonntags statt, nach Weihnachten gibt es dann zwei Shows täglich. Die günstigsten Karten kosten 29 Euro, die teuersten 59 Euro. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen. Nähere Infos gibt es auf der Seite https://www.flicflac.de/duisburg/.

