Flammen schlagen im Duisburger Süden aus Altkleidercontainer

Im Duisburger Süden schlugen am Montagabend Flammen aus einem Altkleidercontainer. Die Kripo hat die Ermittlungen zum Feuer aufgenommen.

Ein Altglascontainer in am Montagabend gegen 22.30 Uhr in Duisburg-Bissingheim in Brand geraten. Flammen schlugen gegen 22.30 Uhr aus dem Container an der Ecke Bissingheimer Straße/Am Brunnen.

Die Feuerwehr rückte aus und löschte das Feuer. Die Kleider in dem Container verbrannten jedoch vollständig.

Nun hat das Kriminalkommissariat 11 der Polizei die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Hinweise nehmen die Ermittler unter 0203 280 0 entgegen.

