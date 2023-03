Anil Tutmaz aus Duisburg trifft in der Vox-Sendung „First Dates Hotel“ auf Melissa. Was für den Bahn-Steward ein No-Go ist.

Duisburg. Bei „First Dates Hotel“ (Vox) suchen Singles die große Liebe – darunter Anil Tutmaz. Der Duisburger hat beim ersten Treffen eine klare Regel.

Roland Trettl spielt in der Vox-Sendung „First Dates Hotel“ den Amor. Bei diesem Format packen Singles aus ganz Deutschland auf der Suche nach der großen Liebe ihre Koffer – und checken bei Gastgeber Trettl und seinem Team in einem Hotel auf Mallorca zum Urlaub und zu einem Blind-Date ein. In der nächsten Folge am Montag, 6. März, ab 20.15 Uhr ist Anil Tutmaz (28) aus Duisburg dabei.

Seit zwei Jahren geht der Bahn-Steward nun allein durchs Leben – lang genug, wie er findet: „Ich weiß auch nicht, warum ich Single bin: Ich kann kochen, ich kann bügeln, ich kann spülen.“ Was ihm in einer Beziehung wichtig ist: derselbe Humor. „Zusammen kaputtlachen, das ist das A und O“, sagt der Duisburger mit türkisch-kurdischen Wurzeln. Und weiter: „Ich bin ein Mensch, der eigentlich mehr lacht als redet.“

„First Dates Hotel“: Duisburger (28) sucht die Liebe bei Vox

Aber auch das Äußere spielt für ihn eine Rolle: „Optik ist sehr, sehr, sehr wichtig. Jeder Mensch, der sagt, Charakter zählt mehr, finde ich, der lügt.“ Anil mag natürliche Frauen, ohne viel Make-up. Was ihm außerdem wichtig ist: „Bei mir gibt es eine Regel: Beim ersten Date kein Kuss.“

Für Anil Tutmaz aus Duisburg gibt es eine klare Regel: „Beim ersten Date kein Kuss.“ Foto: RTL

Für Gastgeber Roland Trettl unverständlich: „Das geht ja gut los mit dir“, scherzt der Spitzenkoch. Das Liebesabenteuer nimmt Anil, der nebenbei auch als Model arbeitet, in jedem Fall ernst: „Ich möchte jetzt meine große Liebe finden, weil ich gemerkt habe, jetzt ist die Zeit, wo es ernst wird. Man wird ja auch nicht jünger.“

Blind-Date mit Event-Managerin (27) aus Osnabrück

Der Duisburger trifft Melissa (27), Eventmanagerin aus Osnabrück, in romantischer Atmosphäre bei einem Abendessen zum Blind-Date. Springt der Funke über, kann Anil den Aufenthalt im Hotel gemeinsam mit Melissa verlängern, um am nächsten Tag bei einem weiteren Rendezvous noch mehr über den anderen zu erfahren. Passt es nicht, hält der Urlaub in der Idylle vielleicht dennoch die große Liebe bereit. Denn eine zweite Chance mit einem der anderen Single-Hotelgäste ist nicht ausgeschlossen…

Bei „First Dates Hotel“ packen Singles aus ganz Deutschland auf der Suche nach der großen Liebe ihre Koffer – und checken bei Gastgeber Trettl und seinem Team in einem Hotel auf Mallorca ein. Foto: RTL

