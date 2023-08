Der Duisburger Firmenlauf, der Targobank Run, wird am Donnerstag, 10. August, um 19 Uhr angeschossen (Archivbild).

Targobank Run Firmenlauf Duisburg: Straßensperren und Lichtershow in City

Duisburg. Beim Targobank Run laufen 5200 Menschen durch die City. Für den Firmenlauf werden viele Straßen gesperrt. Es gibt Livemusik und eine Lichtershow.

Autofahrer, Anwohner und Feierabend-Einkäufer aufgepasst: Am Donnerstagabend, 10. August, haben in der Innenstadt wieder Läuferinnen und Läufer Vorrang. Beim 16. Duisburger Firmenlauf, dem Targobank Run, wollen etwa 5200 Starter aus knapp 250 Unternehmen die 5,2 Kilometer lange Strecke möglichst schnell absolvieren. Das sind 1600 Teilnehmer mehr als bei der ersten Nach-Corona-Auflage im Vorjahr.

Den Startschuss gibt um 19 Uhr Oberbürgermeister Sören Link. Die Organisatoren kündigen Verkehrsbeschränkungen jedoch bereits ab dem Nachmittag an. Für den Firmenlauf sind „umfangreiche Sperrungen in der Innenstadt notwendig“: Die Straßen werden ab 18.15 Uhr für den Verkehr gesperrt.

Targobank Run Duisburg: „After-Run-Party“ mit „Ten Ahead“ und Lichtershow

Start und Ziel befinden sich traditionell vor dem Stadttheater. Über Gutenbergstraße, Oberstraße und Philosophenweg geht es in den Innenhafen, dann über Schifferstraße und Brücke Am Innenhafen zurück Richtung Rathaus (Burgplatz). Die weitere Route führt über Steinsche Gasse, Friedrich-Wilhelm-Straße, Düsseldorfer Straße und Am Burgacker quer durch die City ins Ziel.

Bereits ab 16 Uhr nutzen zahlreiche Firmen den König-Heinrich-Platz, um sich zu präsentieren. Die einzelnen Mannschaften können sich zudem auf dem Schulhof des Landfermann-Gymnasiums zum offiziellen Teamfoto aufstellen.

Vor dem Hauptlauf gehen um 18 Uhr die Bambini mit den Maskottchen unterschiedlicher Firmen und Institutionen auf die Kurzstrecke. Bei der „After-Run-Party“ des „sportlichsten Stadtfestes des Jahres“ spielt die Band „Ten Ahead“ vor dem Theater. Zum Abschluss soll es gegen 22 Uhr eine Lichtershow geben. Anmelden kann man sich nicht kurzfristig: Der Anmeldeschluss war am 21. Juli.

Targobank spendete seit 2005 fast 680.000 Euro

Veranstalter des Firmenlaufs ist die Targo Dienstleistungs GmbH Duisburg. Ausrichter sind Stadtsportbund und Bunert Events Gmbh. Wie in den vergangenen Jahren spendet die Targobank 30.000 Euro aus dem Erlös durch die Startgelder: 10.000 Euro erhalten Immersatt e.V. sowie der Zoo Duisburg. Die Ruhrorter Hafenkids und die Tafel Duisburg bekommen jeweils 5000 Euro. „Seit dem ersten Targobank Run im Jahr 2005 sind damit über 678.571 Euro an Spenden zusammengekommen“, bilanziert der Stadtsportbund.

