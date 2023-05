In Teams können Jugendliche beim Fifa-23-Turnier in der Duisburger Zentralbibliothek antreten.

Fifa23 Fifa-23-Turnier in Duisburg: So können Jugendliche mitmachen

Duisburg. In der Duisburger Innenstadt steigt im Juni ein Fifa-23-Turnier an der Spielkonsole. Eine Anmeldung ist für Jugendliche ab sofort möglich.

Es ist eine der beliebtesten Spielerserien aller Zeiten: Beim Konsolen-Kick FIFA können Spielerinnen und Spieler auf der Playstation ihre Fußballstars auf dem Bildschirm steuern – und gegeneinander antreten. So wie im Juni bei einem großen FIFA-23-Turnier in der Duisburger Zentralbibliothek.

Dort können am Samstag, 16. Juni, von 15 bis 18.30 Uhr Jugendliche im Alter von 10 bis 14 Jahren „zocken“. Gespielt wird in Teams an mehreren Next-Gen-Konsolen. Die Teilnahme ist kostenlos. Das Turnier findet in Kooperation mit der Fachstelle für Jugendmedienkultur NRW statt und gehört zum Programm des Digitaltags 2023.

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Anmeldungen sind ab sofort persönlich, telefonisch unter 0203 283 42 21 oder per E-Mail an kinder-jugendbibliothek@stadt-duisburg.de möglich. Die Öffnungszeiten der Zentralbibliothek: montags bis freitags von 13 bis 19 Uhr, samstags von 11 bis 16 Uhr.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg