Feuerwehreinsatz: Zwei Verletzte nach Hausbrand in Duisburg

In der Nacht zu Sonntag musste die Feuerwehr zu einem Brand in Duisburg-Homberg ausrücken. Zwei Personen wurden teils lebensbedrohlich verletzt.

Duisburg. Zwei Menschen wurden am Samstag bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Duisburg-Homberg verletzt. Einer erlitt schwere Brandverletzungen.

Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus auf der Friedensstraße in Duisburg-Homberg wurden am Sonntag zwei Menschen verletzt. Gegen 3.45 Uhr wurde das Feuer in der ersten Etage des dreistöckigen Wohnhauses gemeldet.

Die ersteintreffenden Kräfte bestätigte den Brand in einem Anbau auf der rückwärtigen Seite des Wohnhauses. Laut Duisburger Feuerwehr wurde sofort eine Menschenrettung und Brandbekämpfung eingeleitet, dabei wurden zwei Personen gerettet. Eine Person erlitt schwere Brandverletzungen und musste in eine Spezialklinik für Brandverletzte in Bochum gebracht werden. Die zweite Person erlitt mittelschwere Verletzungen und wurde in ein Duisburger Krankenhaus gebracht.

Bei der weitergehenden Kontrolle des Gebäudes mit zeitweise sieben Trupps unter Atemschutz, wurden keine weiteren Personen im Gebäude gefunden. Die weiteren Bewohner, die das Haus rechtzeitig verlassen hatten, wurden zunächst in einem Bus betreut. Zurück in ihre Wohnungen können sie nicht, da das gesamte Gebäude bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar ist.

Insgesamt waren 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr Duisburg vor Ort. Zusätzlich wurden die verwaisten Feuerwachen von weiteren Löschzügen der Freiwilligen Feuerwehr Duisburg besetzt. Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei wird die Ermittlungen aufnehmen.

