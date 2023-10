Die Feuerwehr Duisburg ist am Mittwochmorgen nach Duissern ausgerückt.

Duisburg Gestank und Feuerwehreinsatz in Duissern – das war der Grund

Duisburg. Anwohner in Duissern haben am Morgen Gestank bemerkt und eine Gesundheitsgefährdung befürchtet. Das war nach Angaben der Feuerwehr der Grund.

Aufregung in Duissern am Mittwochmorgen: Die Feuerwehr wurde um 6.15 Uhr zu einem Wohnungsbrand an die Heckenstraße gerufen.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

„Türen und Fenster bestenfalls geschlossen halten“, warnten Anwohner am Morgen in einer Facebook-Gruppe ihre Nachbarn. „Es riecht streng nach Giftigem.“

Ein Gefahr für die Anwohner in Duissern bestand aber wohl nicht: Grund für den Feuerwehreinsatz war laut Stadtsprecher Falko Firlus eine Heizdecke, die in Brand geraten war: Nach Angaben der Feuerwehr-Leitstelle sei jedoch „niemand verletzt worden“, so Firlus. Der Einsatz der Feuerwehr sei um etwa 7 Uhr beendet gewesen. Zur Brandursache machte die Feuerwehr keine Angaben.

[Blaulicht-Berichte aus Duisburg: zur Spezialseite mit Artikeln über Einsätze von Polizei und Feuerwehr und Gerichtsprozesse]

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg