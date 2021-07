Bei einem Wohnungsbrand in Duisburg-Obermeiderich ist in der Nacht zu Samstag eine Person verletzt worden. (Symbolfoto)

Feuerwehr Feuerwehreinsatz in Duisburg: Wohnungsbrand in der Nacht

Duisburg. Bei einem Wohnungsbrand in Obermeiderich ist in der Nacht zu Samstag eine Person verletzt worden. 35 Kräfte waren im nächtlichen Einsatz.

Bei einem Wohnungsbrand in Duisburg ist in der Nacht zu Samstag eine Person verletzt worden. 35 Kräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes waren im nächtlichen Einsatz in Obermeiderich. Gegen 2.30 Uhr rückte die Feuerwehr zu dem 4-geschossigen Wohnhaus an der Neubreisacher Straße aus. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte drang bereits dichter Rauch aus dem Erdgeschoss.

Ein Bewohner aus der betroffenen Wohnung mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung sowie zwei weitere Personen aus der Nachbarwohnung im ersten Obergeschoss, davon ein Kind, befanden sich laut Angaben der Feuerwehr zu diesem Zeitpunkt außerhalb des Hauses.

Wohnungsbrand in Obermeiderich: Brandursache ist noch unbekannt

Für die Feuerwehrmänner und -frauen war es zunächst aber unklar, ob sich weitere Personen im Wohnhaus aufhielten. Drei Trupps der Feuerwehr rückten deshalb unter schwerem Atemschutz in das Gebäude vor. Erst nach der erfolgreichen Durchsuchung konnte die Brandbekämpfung eingeleitet werden.

Wie die Feuerwehr mitteilt, wurde eine verletzte Person durch den Notarzt behandelt und anschließend ins Krankenhaus transportiert. Weitere Bewohner blieben unverletzt. Eine Ausbreitung des Brandes konnte verhindert werden. Die Brandursache ist noch unbekannt. Die Einsatzstelle wurde für Ermittlungen an die Polizei übergeben.

