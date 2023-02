Feuerwehreinsatz in Duisburg-Beeck: Drei Personen im Haus

Die Feuerwehr Duisburg ist am Sonntagnachmittag zu einem Haus an der Friedrich-Ebert-Straße in Beeck ausgerückt.

Duisburg. Die Feuerwehr Duisburg ist am Sonntagnachmittag zu einem Haus an der Friedrich-Ebert-Straße in Beeck ausgerückt. Was wir bisher wissen.

Wie die Feuerwehr Duisburg auf Nachfrage der Redaktion bestätigt, läuft derzeit ein Einsatz in Beeck. Wie der Lagedienst mit Stand von 16.45 Uhr berichtet, ist in einem Haus an der Friedrich-Ebert-Straße „vermutlich im Keller“ ein Feuer ausgebrochen. Drei Personen befinden sich demnach noch im Gebäude.

Die Feuerwehr sei um 16.24 Uhr alarmiert worden. Weitere Informationen folgen.

