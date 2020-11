In einem der Hochhäuser an der Husemannstraße in Duisburg hat es gebrannt.

Brand Feuerwehreinsatz: Brand in Wohnturm in Duisburg-Hochheide

Duisburg. In einem der Wohntürme an der Husemannstraße in Duisburg-Hochheide hat es am Samstagabend gebrannt. Eine Person wurde dabei verletzt.

Im Keller eines der Wohntürme an der Husemannstraße in Duisburg-Hochheide hat es am Samstagabend gebrannt.

Gegen 19 Uhr meldeten Anrufer der Feuerwehr eine starke Rauchentwicklung im Kellerbereich des Hochhauses. Die Einsatzkräfte rückten umgehend zur Husemannstraße 3 aus. Dort bestätigte sich nach Angaben der Leitstelle die starke Rauchentwicklung.

Brand in Duisburg-Hochheide: Verdacht auf Rauchgasvergiftung

Einsatzkräfte begannen mit der Brandbekämpfung. Gleichzeitig wurden Bewohner aus dem Haus gerettet. Eine Person wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung dem Rettungsdienst übergeben.

40 Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr waren an den Löscharbeiten beteiligt, die mehrere Stunden in Anspruch nahmen.

Wohntürme an der Husemannstraße mussten 2019 geräumt werden

Die Wohntürme an der Husemannstraße gerieten im Februar 2019 in die Schlagzeilen: 200 Bewohner mussten damals die Hochhäuser Hals über Kopf verlassen, nachdem die Feuerwehr dort bei einer Begehung „eklatante Mängel beim Brandschutz“ festgestellt hatte. Erst im darauffolgenden September konnten die Bewohner der Husemannstraße 3 in ihre Wohnungen zurückkehren.

Warum am Samstag ein Feuer in dem Keller des Hauses ausbrach, ist noch nicht bekannt.