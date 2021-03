Feuerwehr und NINA melden Rauch in Duisburg-Marxloh

In Duisburg brannte nach Angaben der Feuerwehr in der Nähe der Weseler Straße am Sonntagmorgen (21. März) das Vereinsheim eines Kleingartenvereins.

Duisburg. Die Feuerwehr hat am Sonntagmorgen einen Brand in Marxloh gelöscht: Das Vereinsheim einer Kleingartenanlage stand in Flammen.

Die Feuerwehr Duisburg ist am frühen Sonntagmorgen zu einem Brand in Marxloh ausgerückt. Dort stand das Vereinsheim eines Kleingartenvereins in Flammen. Die starke Rauchentwicklung sei im Bereich der Weseler Straße sichtbar gewesen.

Um 5.48 Uhr hatte ein Passant die 112 gewählt, da er an der Kleingartenkolonie Brandgeruch bemerkt hatte. Als die ersten Kräfte eintrafen, stand das Vereinsheim des Kleingartenvereins bereits in Flammen – die Einsatzkräfte riefen Verstärkung. „Personen wurden an der brennenden Gartenlaube nicht angetroffen“, berichtete am frühen Morgen der Lagedienst der Wehr.

Feuerwehr Duisburg zur Rauchentwicklung: „keine Gefahr für die Umgebung“

Deren Leute leiteten sofort einen Löschangriff ein, was die Ausbreitung des Feuers schnell gestoppt habe. Allerdings berichtete die Leitstelle gegen 8 Uhr, das Dach des Vereinsheimes sei eingestürzt, „und das Gebäude steht nun in Vollbrand“.

Zur Rauchentwicklung hatte der Lagedienst zuvor erläutert: „Die Rauchentwicklung war im Bereich der Weseler Straße gut sichtbar. Der Rauch konnte aber gut nach oben abziehen, so dass keine Gefahr für die Umgebung bestand.“

Vor der Rauchentwicklung hatte die Duisburger am Sonntagmorgen auch NINA gewarnt, die Notfall-Informations- und Nachrichten-App des vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.

Im mehrstündigen Einsatz waren 20 Kräfte mit sechs Fahrzeugen und ein Rettungswagen. Der Löschzug 310 der Freiwilligen Feuerwehr Hamborn wurde zur Unterstützung der Einheiten vor Ort alarmiert. Die Freiwillige Feuerwehr besetzte während des Einsatzes die Wache 4, um weitere Einsätze übernehmen zu können.

Die Brandursache war laut Feuerwehr Duisburg am Sonntagmorgen noch unbekannt und wird von der Polizei ermittelt.