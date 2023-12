Feuerwehr rückte zu Brand in Duisburg-Marxloh aus

In Duisburg-Marxloh hat in der Nacht zu Samstag ein Dachstuhl gebrannt.

Duisburg. Ein Dachstuhlbrand in Duisburg hat in der Nacht zu Samstag die Feuerwehr beschäftigt. Bekämpft wurde das Feuer mit Hilfe von zwei Drehleitern.

Die Feuerwehr wurde in der Nacht zu Samstag zu einem Brand in einem Wohnhaus an der Wiesenstraße in Duisburg-Marxloh gerufen. Anwohner hatten wegen starker Rauchentwicklung am Dach Alarm geschlagen, heißt es im Einsatzbericht. Der Notruf war um 1.56 Uhr bei der Leitstelle eingegangen.

Am Einsatzort in Marxloh angekommen, untersuchte ein erster Trupp das Mehrfamilienhaus und stellte fest, dass das Dachgeschoss in Flammen stand. Daher wurden weitere Feuerwehrleute angefordert. Glücklicherweise hatten die 30 Bewohner und Bewohnerinnen zu diesem Zeitpunkt das Haus bereits selbstständig verlassen können.

Feuer in Duisburg-Marxloh: Zwei Drehleitern im Einsatz

Mit zwei Drehleitern bekämpfte die Feuerwehr den Brand. Insgesamt waren zwei Löscheinheiten im Einsatz, unterstützt wurden sie von der Freiwilligen Feuerwehr und der Sondereinheit Einsatzstellenhygiene aus Duissern. Insgesamt waren 80 Kräfte der Feuerwehr Duisburg vor Ort. Von Verletzten wurde zunächst nichts bekannt. Bislang gibt es laut Feuerwehr noch keine Erkenntnisse zur Brandursache. Die Polizei ermittelt. (red)

