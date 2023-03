Feuerwehr rückt zum Duisburger Hbf aus: Das war der Grund

Duisburg. Die Feuerwehr ist mit drei Löschfahrzeugen zum Duisburger Hauptbahnhof ausgerückt. Das war der Auslöser für den Einsatz am Mittwochnachmittag.

Mit drei großen Löschfahrzeugen und mit Blaulicht ist die Feuerwehr am Mittwochnachmittag zum Duisburger Hauptbahnhof ausgerückt. Die Einsatzwagen fuhren auf den Portsmouthplatz, die Kräfte gingen in die McDonalds-Filiale am Haupteingang.

Dort hatte gegen 15.10 Uhr eine Brandmeldeanlage ausgelöst. Die Feuerwehr konnte nach einer Prüfung relativ schnell Entwarnung geben. Der Betrieb in dem Schnellrestaurant lief derweil sogar weiter.

