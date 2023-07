Die Feuerwehr ist am Montagnachmittag nach Duisburg-Huckingen ausgerückt.

Brand Feuerwehr rückt zu Brand auf Balkon in Huckingen aus

Duisburg. Auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Duisburg-Huckingen ist am Montagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Einsatzkräfte rückten aus.

Die Duisburger Feuerwehr ist am Montagnachmittag zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Huckingen ausgerückt.

Anwohner hatten den Brand an der Kaiserswerther Straße gemeldet. Nach Informationen eines Sprechers war dort ein „Kleinfeuer“ auf einem Balkon im zweiten Obergeschoss ausgebrochen. Die Einsatzkräfte konnten die Flammen schnell bekämpfen.

