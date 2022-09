Die Duisburger Feuerwehr ist am Donnerstag zu einem Einsatz nahe der Eisenbahner-Siedlung ausgerückt. (Symbolfoto)

Einsatz Feuerwehr löscht Kellerbrand in Duisburg-Wedau

Duisburg. Zu einem Kellerbrand nahe der Eisenbahner-Siedlung in Wedau ist am Donnerstag die Duisburger Feuerwehr ausgerückt. Im Keller brannte Plastik.

Die Feuerwehr Duisburg hat am Donnerstagabend einen Kellerbrand in Wedau gelöscht. Wie die Feuerwehr mitteilt, wurden die Einsatzkräfte gegen 19.20 Uhr zu dem Sechs-Parteien-Haus in die Masurenallee gerufen.

Das Treppenhaus des Wohnhauses war beim Eintreffen der Feuerwehr verraucht. Alle Bewohner konnten aus dem Gebäude geführt werden. Nach Untersuchung durch Rettungskräfte stand fest, dass kein Bewohner schwerer verletzt war.

Nach Angaben der Einsatzkräfte brannten im Keller Kunststoffboxen, die Brandursache ist nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Der Einsatz endete nach etwa einer Stunde. (red)

