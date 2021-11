Die Feuerwehr Duisburg musste am Samstagmorgen nach Hochemmerich ausrücken.

Fahrzeugbrand Feuerwehr löscht brennenden Reisebus in Hochemmerich

Duisburg. Feuerwehr-Einsatz in Hochemmerich: Dort ging am Samstagmorgen ein Reisebus in Flammen auf. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Die Feuerwehr Duisburg musste am frühen Samstagmorgen einen brennenden Reisebus in Hochemmerich löschen. Passagiere hatten sich nach Angaben der Feuerwehr nicht im Bus befunden, auch der Fahrer blieb unverletzt.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Der Alarm war laut Einsatzleitstelle gegen 7.40 Uhr eingegangen. Als die ersten Einsatzkräfte am Ort eintrafen, „brannte der Reisebus bereits in voller Ausdehnung“, berichtet die Feuerwehr. „Der Fahrer des Busses konnte unverletzt in die Obhut der Polizei übergeben werden.“ Der Fahrzeugbrand war laut Lagedienst „zügig unter Kontrolle“.

An dem Einsatz waren 30 Feuerwehrleute und Mitarbeiter des Rettungsdienstes beteiligt. „Erkenntnisse zur Brandursache sind der Feuerwehr nicht bekannt und Gegenstand der polizeilichen Ermittlung“, so der Lagedienst-Leiter weiter.

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg