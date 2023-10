Feuerwehr: Kran stürzt auf Schiff – Person eingeschlossen

Die Feuerwehr Duisburg hat am Montag eine auf einem Schiff eingeschlossene Person befreit – die Hintergründe.

Duisburg. Ein Kran stürzt auf das Führerhaus eines Schiffs. Eine Person ist eingeschlossen und wird von der Feuerwehr Duisburg gerettet – die Details.

Die Feuerwehr Duisburg hat am Montag, 30. Oktober, eine Person aus dem Führerhaus eines Schiffes befreit. Sie war dort durch einen umgestürzten Kran eingeschlossen und wurde wie zwei weitere Personen leicht verletzt. Zwei mussten ins Krankenhaus.

Die Leitstelle war gegen 15.30 Uhr wegen des Unglücks im Bereich Pontwert in Ruhrort alarmiert worden. Eine Schiffsbesatzung hatte demnach in dem Hafengebiet versucht, ein Auto mit einem Kran an Land zu befördern.

Feuerwehr Duisburg: Kran stürzt auf Schiff – Person eingeschlossen

Dabei kollidierte der Kran mit einer Brücke und stürzte dann auf das Führerhaus des Schiffes. Um die dort eingeschlossene Person zu befreien, setzte die Feuerwehr einen eigenen Kran ein, um den Schiffskran anzuheben.

Der Einsatz war für die Feuerwehr um 18 Uhr beendet. Ab dann übernahm die zuständige Hafenbehörde. 50 Einsatzkräfte waren mit 16 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr und des Rettungsdienstes vor Ort. Zur Sicherstellung des Grundschutzes wurde die Hauptfeuerwache I während des Einsatzes von der Freiwilligen Feuerwehr, Löschzug 110, besetzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang beziehungsweise zur Ursache aufgenommen.

