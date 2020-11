Feuerwehr in Duisburg rettet verirrten Hund aus Dachsbau

Dachse gehören zu den Wildtieren, die in Städten leben – auch in Duisburg.

Duisburg. Zwei Stunden lang waren am Montag insgesamt 23 Feuerwehrkräfte in Duisburg im Einsatz, um einen Hund aus einem Dachsbau zu retten.

Zwei Stunden lang waren am Montag insgesamt 23 Feuerwehrkräfte in Duisburg im Einsatz, um einen Hund aus einem Dachsbau zu retten. Um 14.30 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, zur Regattabahn in Wedau zu kommen, weil ein Hund in einen Dachsbau gerannt war und sich darin verirrt hatte.

Zunächst suchte die Feuerwehr die Schächte in der Umgebung nach dem verschwundenen Haustier ab, fand dieses nach einer Stunde aber tatsächlich in dem Dachsbau.

Eine Einheit der Berufsfeuerwehr sowie ein Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr griffen daraufhin zu den Spaten und schaufelten den Dachsbau von zwei Seiten auf. Der Hund hatte Glück, dass der Bewohner seinen Bau verlassen hatte – Dachse können fest zubeißen. So konnte der Hund nach Angaben der Feuerwehr gegen 16.40 Uhr befreit und unverletzt seinem Besitzer übergeben werden.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]