Feuerwehr Duisburg rettet Schwerverletzten bei Wohnungsbrand

In einer Erdgeschosswohnung in Homberg gab es am frühen Freitagmorgen ein Feuer. Zwei Personen wurden aus dem Haus gerettet.

Duisburg. Nach einem Feuer in einer Wohnung am frühen Freitagmorgen in Duisburg-Homberg ermittelt die Polizei zur Ursache. Bewohner kam ins Krankenhaus.

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Duisburg-Homberg hat die Feuerwehr am frühen Freitagmorgen eine Person gerettet. Sie war schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Retter verhinderten zudem, dass das Feuer auf andere Gebäude überschlug.

Gegen 3.20 Uhr war die Feuerwehr zur Stolze-Schrey-Straße gerufen worden. Als die Retter eintrafen, drang starker Rauch aus einer Erdgeschosswohnung. Feuerwehrleute verschafften sich Zutritt zur Wohnung und suchten sie nach möglichen Personen ab, weil unklar gewesen war, ob jemand in der Wohnung war.

Wohnungsbrand in Homberg: Weitere Person aus Haus gerettet

Auch die anderen Wohnungen wurden kontrolliert, berichtete die Feuerwehr. Dabei sei eine weitere Person aus dem Haus geholt worden, die unverletzt war.

Der Brand selbst war nach einer halben Stunde gelöscht, teilte die Feuerwehr am Morgen mit. Insgesamt waren 40 Rettungskräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr bei dem Einsatz. Gegen 5 Uhr früh war der Einsatz beendet.

Zur Brandursache ermittelt die Polizei.

(Red.)

