Die verletzte Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Duisburg. Die Feuerwehr hat in Duisburg eine Frau aus dem brennenden Wohnzimmer eines Einfamilienhauses gerettet. Das Haus ist derzeit unbewohnbar.

Duisburg: Feuerwehr rettet Frau aus brennendem Wohnzimmer

Die Duisburger Feuerwehr hat am Mittwochabend eine Frau aus einer brennenden Wohnung in Friemersheim gerettet. Gegen 18.30 Uhr war die Leitstelle über das Feuer in einem freistehenden Einfamilienhaus auf der Ackerstraße informiert worden.

Hier gibt es mehr Artikel, Bilder und Videos aus DuisburgAls die Einsatzkräfte eintrafen, war der Bewohner des Hauses bereits vor der Tür. Seine Ehefrau jedoch befand sich noch im Wohnzimmer des Gebäudes. Wie die Feuerwehr berichtet, fanden die Einsatzkräfte sie dank der genauen Beschreibung des Mannes schnell und brachten sie aus dem brennenden Raum in Sicherheit. Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Feuerwehr erklärt Haus zunächst für unbewohnbar

Das Feuer war schnell unter Kontrolle und gelöscht. Die Feuerwehr erklärte das Haus trotzdem zunächst für unbewohnbar. Nach etwa einer Stunde war der Einsatz beendet.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar, die Polizei ermittelt. (red)